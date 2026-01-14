Cadu Barbosa / Portal iG Frota de motocicletas equipada para apoio às ações de prevenção e resposta a alagamentos durante períodos de chuva no Rio.

A Prefeitura do Rio passará a utilizar motocicletas como apoio às ações de prevenção e resposta emergencial a alagamentos provocados pelas chuvas. A frota foi apresentada nesta quarta-feira (14), no Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, em evento acompanhado pelo Portal iG.

Motocicletas ampliam agilidade no atendimento

A iniciativa faz parte dae pretende reduzir o tempo de resposta em pontos críticos da cidade, ampliar o alcance das ações e diminuir os impactos das chuvas para a população.

As motocicletas são equipadas com ferramentas específicas para a desobstrução de ralos e bueiros, o que permite acesso mais rápido a áreas afetadas por bolsões d’água, inclusive em regiões com trânsito intenso.

Cadu Barbosa / Portal iG Funcionário da Prefeitura do Rio apresenta o compartimento de ferramentas das motocicletas usadas na Operação Abre Ralo.

Plantão permanente durante chuvas intensas

As equipes são acionadas diretamente pelo Centro de Operações Rio (COR), seguindo protocolos previamente definidos.

Em períodos de chuva forte, as motocicletas permanecem em plantão 24 horas por dia, de domingo a domingo, distribuídas estrategicamente pela cidade. A meta é atender ocorrências em menos de uma hora nos pontos críticos, com foco no escoamento rápido da água e na redução de transtornos à população.

Ações preventivas ocorrem no período noturno



Quando a situação envolve serviços de média ou alta complexidade, como limpeza por sucção a vácuo, as equipes realizam a sinalização viária do local até a chegada dos caminhões conjugados, responsáveis por concluir a intervenção com segurança.

Em dias sem chuva, a atuação é preventiva. As equipes realizam vistorias em pontos com histórico recorrente de alagamentos, com base em dados operacionais da Prefeitura do Rio. As ações acontecem no período noturno, entre 18h e 22h, para reduzir interferências no trânsito.

Meta é vistoriar até 1.800 bueiros por mês

Cadu Barbosa / Portal iG Agente da Prefeitura do Rio demonstra o uso das ferramentas para desobstrução de bueiros em área urbana da cidade.

Quando a demanda envolve apenas a remoção de lixo e resíduos sólidos, a Comlurb é acionada. Nos casos em que há comprometimento da rede de drenagem, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos executa os reparos necessários, com prazo de até 24 horas.



Segundo a prefeitura, a meta inicial da operação é realizar 60 vistorias por dia, número que pode chegar a 1.800 bueiros vistoriados em um mês. As equipes passaram por treinamento específico e por um período de testes antes do início oficial da operação.

A Operação Abre Ralo faz parte do conjunto de ações permanentes de manutenção da rede de drenagem da cidade, intensificadas durante o verão, período em que episódios de chuva costumam provocar alagamentos em diferentes regiões do Rio.