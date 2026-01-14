A Prefeitura do Rio passará a utilizar motocicletas como apoio às ações de prevenção e resposta emergencial a alagamentos provocados pelas chuvas. A frota foi apresentada nesta quarta-feira (14), no Centro de Operações e Resiliência (COR), na Cidade Nova, em evento acompanhado pelo Portal iG.A iniciativa faz parte da Operação Abre Ralo e pretende reduzir o tempo de resposta em pontos críticos da cidade, ampliar o alcance das ações e diminuir os impactos das chuvas para a população.
Motocicletas ampliam agilidade no atendimento
As motocicletas são equipadas com ferramentas específicas para a desobstrução de ralos e bueiros, o que permite acesso mais rápido a áreas afetadas por bolsões d’água, inclusive em regiões com trânsito intenso.As equipes são acionadas diretamente pelo Centro de Operações Rio (COR), seguindo protocolos previamente definidos.
Plantão permanente durante chuvas intensas
Em períodos de chuva forte, as motocicletas permanecem em plantão 24 horas por dia, de domingo a domingo, distribuídas estrategicamente pela cidade. A meta é atender ocorrências em menos de uma hora nos pontos críticos, com foco no escoamento rápido da água e na redução de transtornos à população.Quando a situação envolve serviços de média ou alta complexidade, como limpeza por sucção a vácuo, as equipes realizam a sinalização viária do local até a chegada dos caminhões conjugados, responsáveis por concluir a intervenção com segurança.
Ações preventivas ocorrem no período noturno
Em dias sem chuva, a atuação é preventiva. As equipes realizam vistorias em pontos com histórico recorrente de alagamentos, com base em dados operacionais da Prefeitura do Rio. As ações acontecem no período noturno, entre 18h e 22h, para reduzir interferências no trânsito.Quando a demanda envolve apenas a remoção de lixo e resíduos sólidos, a Comlurb é acionada. Nos casos em que há comprometimento da rede de drenagem, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos executa os reparos necessários, com prazo de até 24 horas.
Meta é vistoriar até 1.800 bueiros por mês
A Operação Abre Ralo faz parte do conjunto de ações permanentes de manutenção da rede de drenagem da cidade, intensificadas durante o verão, período em que episódios de chuva costumam provocar alagamentos em diferentes regiões do Rio.
Segundo a prefeitura, a meta inicial da operação é realizar 60 vistorias por dia, número que pode chegar a 1.800 bueiros vistoriados em um mês. As equipes passaram por treinamento específico e por um período de testes antes do início oficial da operação.