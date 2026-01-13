Reprodução/RioLuz RioLuz informa que foram mais de 100 Km de cabos roubados

Ao longo de 2025, a RioLuz registrou prejuízos estimados em cerca de R$ 5 milhões em razão de furtos e atos de vandalismo contra a rede de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro.

A Prefeitura do Rio divulgou que foram furtados, aproximadamente, 118 quilômetros de cabos, extensão suficiente para a instalação de uma rede de iluminação ligando o Rio de Janeiro a Angra dos Reis, além do furto de 103 luminárias.

A RioLuz informou que investiu mais de R$ 3 milhões ao longo de 2025 em ações de proteção e combate aos furtos. Entre as principais medidas adotadas, estão as substituições de 454 tampões por estruturas de concreto, instalação de 1.143 câmeras em pontos estratégicos da cidade e a troca de 153 quilometros de cabos de cobre por cabo de alumínio, que possuem menor valor comercial no mercado paralelo. Também foi reforçada a proteção física das luminárias com a instalação de caixas gradeadas.

O presidente da RioLuz, Rafael Thompson, afirmou que os números evidenciam o impacto direto das ações implementadas: “Os investimentos demonstram que a adoção de soluções integradas, fortalece a infraestrutura de iluminação pública e assegura maior eficiência na prestação do serviço à população, além de preservar os recursos públicos “, afirmou.

A estratégia da RioLuz inclui fiscalização contínua e ações socioeducativas com a intenção de conscientizar a população sobre a importância da preservação do patrimônio público.