Reprodução/Seop Homens retiram a escada no Mirante do Arvrão, no Vidigal

Uma equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) da Prefeitura do Rio de Janeiro retirou, nesta terça-feira (13), uma estrutura irregular chamada de escada "para o infinito", instalada no Mirante do Arvrão, no Vidigal, no Rio de Janeiro.

A SEOP registrou a retirada da escada, onde visitantes se arriscavam tirando fotos com vista para a orla do Leblon. Veja:

Uma equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro retirou, nesta terça-feira (13), uma estrutura irregular chamada de escada "para o infinito", instalada no Mirante do Arvrão, no Vidigal. pic.twitter.com/8o3IF8EY8s — iG (@iG) January 13, 2026





Segundo a SEOP, a estrutura, montada sem qualquer autorização ou aprovação técnica, foi identificada após denúncia e imediatamente interditada preventivamente no último sábado (10), para impedir a circulação de pessoas no local durante o fim de semana.

Nesta terça-feira, as equipes retornaram ao local para a remoção completa do equipamento, que estava instalado a 25 metros de altura, pesava cerca de uma tonelada e apresentava instabilidade estrutural agravada pela ação da maresia.





"Além de proteger moradores e visitantes, a ação reforça que qualquer intervenção em áreas públicas deve seguir critérios técnicos e legais. A SEOP segue atenta e atuante, e as denúncias feitas pelo 1746 são fundamentais para garantir segurança, ordenamento e preservação da paisagem urbana", enfatiza o órgão municipal, em postagem nas redes sociais.



