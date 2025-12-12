BR-116
Rovena Rosa/Agência Brasil
BR-116

Acontece no próximo domingo (14) uma interdição temporária da Rodovia Presidente Dutra ( BR-116), na altura do km 185+050, Nova Iguaçu (RJ), em ambos os sentidos, para a realização de serviços da empresa de energia, envolvendo à travessia e substituição de cabos de rede elétrica

A operação ocorrerá entre 10h e 17h, com dois bloqueios previstos, cada um com duração aproximada de 20 minutos:

  • Primeiro bloqueio: acontece às 13h, para corte dos cabos existentes.
  • Segundo bloqueio: acontece às 15h, para lançamento dos novos cabos.

Segundo a Ecovias Rio Minas, a intervenção é necessária para garantir a  segurança dos trabalhadores e dos usuários da via. A concessionária recomenda que os motoristas planejem seus deslocamentos e acompanhem atualizações pelos canais oficiais e redes sociais da empresa.


