Divulgação/Motiva Rodovia Presidente Dutra (BR-116)

























Uma megaoperação de transporte de carga especial altera a rotina da Via Dutra (BR-116) nesta terça-feira (6). Um conjunto transportador com 106 metros de extensão e peso bruto de 647 toneladas atravessa o trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro com destino ao Porto de Itaguaí (RJ).

O deslocamento, iniciado às 9h, percorre o trecho crítico entre o km 04 (Queluz-SP) e o km 299 (Bulhões-RJ). Devido à largura superior a seis metros, a carga ocupa múltiplas faixas, exigindo um esquema de segurança coordenado pela concessionária RioSP em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a RioSP, o planejamento foi desenhado para mitigar os impactos no fluxo de veículos, embora retenções pontuais sejam esperadas ao longo do trajeto.

"A segurança é a nossa prioridade. Orientamos que os condutores que trafegam no sentido Rio de Janeiro planejem o trajeto e mantenham distância segura do conjunto transportador", informou mediante comunicado.

Alerta aos motoristas

A concessionária destaca que o cronograma operacional é dinâmico. O avanço do conjunto depende diretamente das condições meteorológicas e de ajustes técnicos realizados em tempo real pelas equipes de campo.

Caso haja chuva intensa ou imprevistos operacionais, a carga pode ser estacionada em refúgios estratégicos até que a segurança seja restabelecida.

A orientação para quem precisa utilizar a BR-116, nesta terça-feira (6), é redobrar a atenção à sinalização vertical e às luzes de advertência dos batedores.



