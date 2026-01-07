Reprodução Piscina estava em construção em novo resort do traficante Peixão

Um resort clandestino com piscina e churrasqueira, atribuído ao tráfico de drogas, foi descoberto pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A estrutura, ainda em construção, estaria ligada ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como “Peixão”, apontado como um dos principais chefes do crime organizado na região.



Imagens cedidas ao Portal iG Resort que pertencia ao traficante Peixão

A descoberta ocorreu durante uma operação na localidade conhecida como Buraco do Boi, onde três suspeitos foram presos em uma área de mata. No mesmo ponto, os agentes apreenderam um fuzil e localizaram o espaço que vinha sendo preparado como área de lazer para integrantes da facção criminosa, com piscina e churrasqueira.



Imagens cedidas ao Portal iG Resort em construção já contava com churrasqueira

De acordo com a Polícia Civil, o local já era monitorado por investigadores por suspeita de servir como ponto de apoio ao tráfico de drogas. Durante as buscas, os policiais também encontraram pichações com a frase “exército de Israel” e a Estrela de David. Segundo a corporação, símbolos religiosos vêm sendo indevidamente utilizados pela facção como forma de identificação e marcação territorial.



Imagens cedidas ao Portal iG Pedaço do resort do traficante Peixão com pichações vinculadas ao "Exército de Israel"

A polícia avalia que estruturas desse tipo fazem parte da estratégia de ostentação e fortalecimento do domínio territorial do grupo criminoso, além de funcionarem como áreas de convivência e descanso para traficantes armados, geralmente instaladas em regiões de difícil acesso.



Em março de 2025, a Polícia Civil já havia demolido outro resort atribuído a Peixão, também na Baixada Fluminense. Na ocasião, o espaço contava com piscina, área gourmet e outras estruturas de lazer e foi apresentado pelas autoridades como um símbolo da tentativa do tráfico de transformar áreas sob seu controle em complexos privados de entretenimento.