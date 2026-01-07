Um resort clandestino com piscina e churrasqueira, atribuído ao tráfico de drogas, foi descoberto pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A estrutura, ainda em construção, estaria ligada ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como “Peixão”, apontado como um dos principais chefes do crime organizado na região.
A descoberta ocorreu durante uma operação na localidade conhecida como Buraco do Boi, onde três suspeitos foram presos em uma área de mata. No mesmo ponto, os agentes apreenderam um fuzil e localizaram o espaço que vinha sendo preparado como área de lazer para integrantes da facção criminosa, com piscina e churrasqueira.
De acordo com a Polícia Civil, o local já era monitorado por investigadores por suspeita de servir como ponto de apoio ao tráfico de drogas. Durante as buscas, os policiais também encontraram pichações com a frase “exército de Israel” e a Estrela de David. Segundo a corporação, símbolos religiosos vêm sendo indevidamente utilizados pela facção como forma de identificação e marcação territorial.
A polícia avalia que estruturas desse tipo fazem parte da estratégia de ostentação e fortalecimento do domínio territorial do grupo criminoso, além de funcionarem como áreas de convivência e descanso para traficantes armados, geralmente instaladas em regiões de difícil acesso.
Em março de 2025, a Polícia Civil já havia demolido outro resort atribuído a Peixão, também na Baixada Fluminense. Na ocasião, o espaço contava com piscina, área gourmet e outras estruturas de lazer e foi apresentado pelas autoridades como um símbolo da tentativa do tráfico de transformar áreas sob seu controle em complexos privados de entretenimento.