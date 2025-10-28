Reprodução/TV Globo Megaoperação no Alemão e na Penha

A megaoperação deflagrada nesta terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, deixou ao menos 64 mortos e 81 presos, segundo balanço divulgado pelo governo estadual.

A ação, que integra a Operação Contenção, tinha como alvo o núcleo do Comando Vermelho e mobilizou 2.500 agentes para o cumprimento de 100 mandados de prisão.

Entre os mortos, estão 56 suspeitos e quatro policiais. Outros sete agentes e três civis ficaram feridos. O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que a operação foi planejada para reduzir o impacto sobre moradores.

“A maior parte da operação foi realizada em área da mata, para não afetar os moradores das comunidades” , disse.

Com o número de mortos confirmado, a operação se tornou a mais letal da história do Rio de Janeiro, superando a ação de 2021 no Jacarezinho, que havia deixado 28 mortos.

A seguir, uma retrospectiva das dez operações e chacinas com maior número de vítimas no estado nas últimas décadas.

1. Chacina da Baixada Fluminense — 31 de março de 2005

A ação, registrada em Nova Iguaçu e Queimados, deixou cerca de 29 mortos. Policiais militares, fora de serviço, percorreram diferentes pontos da Baixada, executando pessoas em via pública.

O caso é apontado como uma das maiores chacinas do estado.

2. Chacina do Jacarezinho — 6 de maio de 2021

A operação, batizada de Exceptis, foi conduzida pela Polícia Civil no Jacarezinho, zona norte do Rio, e resultou em 28 mortos, incluindo um policial.

O caso gerou investigações internas e externas sobre o uso da força em áreas densamente povoadas.

3. Tiroteio na Vila Cruzeiro — 24 de maio de 2022

A incursão policial no Complexo da Penha, com participação de BOPE, PF e PRF, terminou com entre 23 e 26 mortos, conforme variações nas apurações.

A ação tinha como objetivo prender lideranças do Comando Vermelho.

4. Chacina de Vigário Geral — 29 de agosto de 1993

O massacre ocorreu após o assassinato de quatro policiais militares. Em resposta, um grupo de extermínio, com participação de agentes da corporação, matou 21 pessoas na comunidade.

O caso foi julgado em instâncias nacionais e internacionais.

5. Operação no Complexo do Alemão — 27 de junho de 2007

Conhecida como “invasão Pan-Americano”, a ação envolveu polícias e Forças Armadas e resultou em cerca de 19 mortes.

A ofensiva ocorreu semanas antes dos Jogos Pan-Americanos e teve como foco o controle territorial do tráfico.





6. Chacina da Maré — junho de 2014

Durante operação das forças de pacificação na Maré, zona norte do Rio, 10 pessoas morreram.

A ação ocorreu em meio à Copa do Mundo, durante reforço de segurança federal na capital fluminense.

7. Operação no Morro do Fallet-Fogueteiro — 8 de fevereiro de 2019

A incursão deixou 13 mortos e foi conduzida pela Polícia Militar. A ação tinha como objetivo capturar traficantes do Comando Vermelho. Relatórios da época indicam resistência armada dos suspeitos.

8. Chacina de Acari — 26 de julho de 1990

Dez jovens desapareceram após abordagem policial na comunidade de Acari, zona norte da capital.

O caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e permanece sem solução definitiva.

9. Chacina de Costa Barros — 28 de novembro de 2015

Cinco jovens foram mortos por disparos feitos de uma viatura da Polícia Militar, em Costa Barros, zona norte do Rio.

Laudos indicaram que o carro das vítimas recebeu 111 tiros.

10. Chacina de Paraty — 11 de maio de 2017

A operação, conduzida por forças estaduais e federais, deixou 11 mortos em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde. O objetivo era prender suspeitos de tráfico e milícia.