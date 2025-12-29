Reprodução Público aproveita praia até altas horas; equipes da Comlurb enfrentam desafio para manter areia limpa.

As praias do Rio têm registrado lotação quase contínua durante todos os dias. A onda de calor extremo, que mantém a cidade no estágio 3 do protocolo de calor, aliada aos feriados de final de ano, tem dificultado o trabalho dos agentes de limpeza da Comlurb. Normalmente, eles atuam em horários alternativos de menor movimento, mas, com a presença de público até altas horas da madrugada, ficam sem janelas adequadas para realizar a limpeza da areia.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) fez um apelo aos cariocas e visitantes, destacando que é ótimo que todos aproveitem a praia o dia inteiro, mas que a colaboração é fundamental para que a limpeza das praias do Rio seja eficiente. Ele reforçou que o lixo deve ser descartado nos diversos recipientes espalhados ao longo da orla.

O Portal iG entrou em contato com a Comlurb, que informou que suas equipes estiveram presentes em todos os 56 quilômetros de praias da cidade, incluindo o Piscinão de Ramos, durante o fim de semana de calor intenso e praias lotadas. Segundo a companhia, 560 garis atuam diariamente em todas as praias desde o Natal, dentro do projeto Praia Limpa, que intensifica a limpeza com aumento de efetivo e equipamentos.

Durante o último fim de semana, a Comlurb recolheu 579 toneladas de resíduos — sendo 324,3 toneladas no sábado (27/12) e 254,8 toneladas no domingo (até às 23h, horário de Brasília). Em comparação, durante o verão, a companhia recolhe em média 120 toneladas de lixo por dia nos dias de semana e 341 toneladas nos fins de semana (146 aos sábados e 195 aos domingos).





A Comlurb recomenda que os frequentadores colaborem com a limpeza, utilizando os 7 mil contêineres de lixo disponíveis na orla — seis mil de 240 litros e mil de 1.200 litros — para descartar corretamente os resíduos e evitar que fiquem na areia. O presidente da companhia, Jorge Arraes, destacou que a operação Praia Limpa reforça o número de garis e equipamentos para atender ao aumento do fluxo de pessoas, inclusive à noite, e que neste fim de semana houve um pico histórico de público e de resíduos coletados.

Corpo de Bombeiros alerta: banho no mar à noite não é seguro

No início deste mês dezembro, o Portal iG esteve presente na praia de Copacabana durante o lançamento da Operação Verão 25/26 do Corpo de Bombeiros, quando foram divulgados todos os protocolos e operações de segurança preparados para as praias na estação mais quente do ano. Em entrevista ao Portal iG, a corporação alertou que não é indicado, por questões de segurança, tomar banho no mar durante o período noturno, já que a baixa luminosidade dificulta a atuação dos bombeiros salva-vidas em caso de emergência.