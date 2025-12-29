Divulgação/Prime Video Imagem da série Tremembé

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe pessoas já condenadas pela Justiça de lucrarem com obras intelectuais relacionadas aos crimes praticados.

Como o texto tramitou em caráter conclusivo, não precisará passar pelo plenário da Câmara e deve seguir diretamente para análise do Senado. A aprovação na comissão ocorreu em 17 de dezembro.

O tema passou a ganhar ainda mais repercussão após a estreia da série Tremembé, do Prime Video, baseada nos livros do escritor e jornalista Ulisses Campbell.

Em publicação nas redes sociais, o jornalista enfatizou que os criminosos retratados não tiveram qualquer ganho financeiro com a obra.

“Em Tremembé e nos livros que deram origem à série, bandidos e assassinos não ganharam um centavo sequer”, afirmou.

A atriz Marina Ruy Barbosa, intérprete de Suzane von Richthofen na produção, também se manifestou nas redes sociais. “Ainda bem que o Prime Video sempre teve essa preocupação e nenhum dos personagens retratados recebeu nada além da reexposição dos crimes graves cometidos”, escreveu. A artista ressaltou que a arte provoca reflexões, gera debate público e contribui para que a sociedade perceba a necessidade de mudanças na legislação brasileira.

Texto prevê reparação às vítimas

A proposta busca impedir que criminosos usem sua notoriedade em livros, filmes, séries, documentários ou entrevistas como fonte de renda. Além disso, estabelece que vítimas ou herdeiros possam requerer na Justiça a totalidade dos valores obtidos com obras que narrem o crime, incluindo também a possibilidade de pedir indenização por danos morais.

Caso seja aprovado no Senado, o texto seguirá para sanção presidencial.