A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (19), mandados de busca e apreensão contra os deputados federais pelo Rio de Janeiro Carlos Jordy (PL) e Sóstenes Cavalcante (PL). A ação faz parte de uma investigação que apura suspeitas de desvio de recursos públicos, incluindo o uso irregular de verbas da cota parlamentar.

As ordens judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também atingem endereços ligados a assessores parlamentares. O inquérito investiga possíveis crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu aproximadamente R$ 400 mil em dinheiro em espécie, encontrados em endereços ligados ao deputado Sóstenes Cavalcante (PL). O material foi recolhido e será submetido a análise para esclarecer a origem.

Dinheiro em espécie apreendido pela Polícia Federal durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao deputado Sóstenes Cavalcante (PL).
O Portal iG entrou em contato com as assessorias dos deputados, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

*Reportagem em atualização


