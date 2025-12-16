Alexandre de Moraes, ministro do STF
Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Alexandre de Moraes, ministro do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou, nesta terça-feira (16), para absolver o delegado da Polícia Federal (PF), Fernando Oliveira, e condenar cinco pessoas acusadas de participar da trama golpista, em 8 de janeiro de 2023. Moraes é relator da ação penal contra o núcleo 2, cujo julgamento foi retomado hoje. 

Na ocasião, o ministro do STF  condenou os réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. 

Respondem por essas acusações:  Filipe Martins (ex-assessor internacional da Presidência da República), Marcelo Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência), Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e  Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

O delegado da Polícia Federal Fernando de Oliveira foi absolvido de todas as imputações. Enquanto a ex-diretora de Inteligência da PF Marília Ferreira de Alencar foi condenada, a partir o voto de Moraes, por rganização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 

Após o voto de Alexandre de Moraes, o julgamento segue com Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. 


