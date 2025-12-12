Agentes da Polícia Civil avançam na comunidade Az de Ouro, na Zona Norte
A Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (12), a operação “Trunfo Final” para cumprir 36 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho na comunidade Az de Ouro, em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. Até o momento, 12 suspeitos foram capturados, segundo a corporação.

A ação, conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e pela 14ª DP (Leblon), mira criminosos ligados ao grupo conhecido como Tropa do Cesar. De acordo com as investigações, os alvos utilizavam armamento pesado para intimidar moradores, coordenar ataques e manter o controle territorial da área.

Além das prisões, equipes também cumprem 72 mandados de busca e apreensão em endereços de Anchieta e da Baixada Fluminense, incluindo Nilópolis e Mesquita, ambas no estado.

A Polícia Civil informou que entre os investigados estão líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira da quadrilha.

O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que as forças de segurança continuarão atuando com rigor contra o crime organizado e que o Estado não abre mão de nenhum território.

O nome da operação, “Trunfo Final”, faz referência ao ás de ouros, carta associada a poder e supremacia em alusão à forma como o grupo criminoso se percebia dentro da comunidade, segundo a Polícia Civil.


