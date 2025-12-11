Fernando Frazão/Agência Brasil Termômetros seguem altos no Rio até a próxima terça-feira

O Rio de Janeiro deve seguir nos próximos dias enfrentando uma onda de calor intenso, com temperaturas que devem chegar a 34°C até terça-feira (16), rajadas de ventos fortes com probabilidade de chuvas isoladas que devem amenizar só a partir de quarta-feira (17).

O cenário combina sensação térmica alta, ventos fortes e chuva isolada em diferentes pontos da cidade. Segundo o Alerta Rio, o município permanece sob influência de uma massa de ar quente que mantém as temperaturas elevadas, enquanto áreas de instabilidade vindas do oceano aumentam a umidade e deixam o tempo mais instável.​

Previsão de Temperaturas

Nos próximos dias, as máximas devem variar entre 31°C e 34°C, com a maior temperatura prevista para terça-feira (16/12). As noites devem seguir abafadas, com mínimas entre 24°C e 26°C. A partir de quarta-feira (17/12), há previsão de queda mais expressiva, com máxima em torno de 28°C.​





Influências Meteorológicas

O padrão é típico de dias quentes e úmidos, quando a atmosfera fica mais instável e nuvens de chuva se formam rapidamente. Meteorologistas também apontam a atuação de um ciclone no sul do país, que influencia a circulação de ventos no sudeste e contribui para a variação do tempo.