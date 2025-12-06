Fabio Costa/SEOP Fiscais interditam restaurante japonês localizado na Zona Sul do Rio





Dois bares e um restaurante japonês, localizados no bairro de Botafogo, Zona Sul do Ruo de Janeiro, foram interditados, na noite da última sexta-feira (5), durante fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio).

Conforme informações da SEOP, enviadas ao Portal iG, os ficais encontraram baratas e fezes de roedores nas cozinhas, nas áreas de preparação e estoque dos estabelecimentos.

Fabio Costa/SEOP Fiscalização





A fiscalização

Ao todo, 11 lugares foram fiscalizados e 10 multas, de aproximadamente, R$ 4 mil foram aplicadas por "falta de higiene nas instalações e manipulação, alimentos impróprios, além de infestação de insetos e roedores", salienta a pasta.

Dois bares e um restaurante japonês, localizados no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, foram interditados, na noite da última sexta-feira (5). 📹 Reprodução / Fabio Costa (SEOP) pic.twitter.com/7MGVJRJvMM— iG (@iG) December 6, 2025





Na ação, cerca de 430kg de alimentos impróprios para consumo foram descartados. Segundo a SEOP, esses itens estavam mal acondicionados e com características" sensoriais" alteradas.

Fabio Costa/SEOP Condições de funcionamento dos estabelecimentos























