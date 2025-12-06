Reprodução Caminhão do Corpo de Bombeiros

Uma militar, identificada como Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos, morreu carbonizada em um incêndio que atingiu as instalações do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) do Exército Brasileiro, no Setor Militar Urbano (SMU), no Distrito Federal, na tarde da última sexta-feira (5).

Ao Portal iG, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) afirmou que a vítima apresentava lesões. Ainda conforme a PCDF, um homem, de 21 anos, seria o autor do feminicídio. Nas investigações, ele teria confessado que durante uma discussão, "motivada por cobranças da vítima, tomou posse de uma faca militar padrão e desferiu golpe profundo no pescoço" da militar.

À reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito ateou fogo no local, utilizando álcool e um isqueiro, "que estava em seu bolso. Após incendiar o ambiente, recolheu seus pertences e saiu do local".

Atuação dos Bombeiros

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, enviadas ao Portal iG, a corporação foi acionada por volta das 16h06. Ainda de acordo com os militares, no local havia grande quantidade combustível.

Com as chamas controladas, durante a fase de resfriamento, os socorristas encontraram um corpo carbonizado, identificado como sendo do sexo feminino.

Um perícia foi realizada pelo Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros nas instalações atingidas pelo fogo.

Corporação lamentou morte da militar

Através de uma publicação nas redes sociais, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas lamentou a morte da militar. Conforme a nota de pesar, Maria de Lourdes Freire era Cabo e integrava a banda de Fanfarra.

"O 1º Regimento de Cavalaria de Guardas manifesta profundo pesar pelo falecimento da Cabo Maria de Lourdes Aparecida Freire Matos, cuja trajetória na instituição foi marcada por dedicação, profissionalismo e um compromisso exemplar com o serviço prestado na Fanfarra. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e irmãos de farda".

Casos de feminicídio no Brasil na última semana



A morte da Cabo Maria de Lourdes Freire Matos é mais um caso de feminicídio ocorrido no país nos últimos dias.

No dia 29 de novembro, na cidade do Recife (PE), Isabele Gomes de Macedo, de 40 anos, e seus quatro filhos foram mortos carbonizados pelo companheiro Aguinaldo José Alves, de 21 anos.

No dia seguinte, em São Paulo, Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva, de 26 anos. Tainara teve as duas pernas amputadas, devido à gravidade das lesões.

Também em São Paulo, no dia 1 de dezembro, Evelin de Souza Saraiva, de 38 anos, levou seis tiros do ex-companheiro Bruno Lopes Fernandes Barreto enquanto trabalhava em uma barraca de pastel. Ela foi socorrida em estado grave.



