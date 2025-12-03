Reprodução/Instagram Henry foi levado para o UPA mas não resistiu

Um homem foi preso em Queimados, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (2), suspeito de matar o próprio enteado de 2 anos. O suspeito, Paulo César da Silva Santos, de 23 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Polícia Civil, Paulo levou a criança, identificada como Henry Gabriel, para a UPA de Queimados. Profissionais da unidade de saúde constataram múltiplos hematomas pelo corpo do menino, acionaram a polícia e o Conselho Tutelar.

Após investigação, o suspeito admitiu ter agredido a criança naquele momento. Familiares relataram que o padrasto tinha histórico de agressividade e já havia agredido a vítima anteriormente.





Paulo César foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.