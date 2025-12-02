Foto: Reprodução Federica Mogherini é atualmente reitora do Colégio da Europa

A antiga chefe da diplomacia da União Europeia e atual reitora do Colégio da Europa, Federica Mogherini, foi detida por suspeita de fraude. junto com outras duas pessoas nesta terça-feira (02) durante buscas em Bruxelas e em Bruges, na Bélgica, efetuadas pela polícia belga a pedido da Procuradoria Europeia.

A italiana de 52 anos foi presa na capital belga juntamente do vice-diretor da entidade, que forma diplomatas e funcionários para a máquina administrativa da União Europeia (UE), e Stefano Sannino, que foi secretário-geral do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) entre 2021 e 2024, de acordo com uma fonte próxima ao caso.

Os suspeitos podem ser mantidos em custódia por até 48 horas antes de uma possível audiência perante um juiz.

O Ministério Público Europeu informou que foram realizadas buscas no Colégio da Europa, na cidade belga de Bruges, e nas instalações do SEAE, o braço diplomático da EU, em Bruxelas.

De acordo com o MP europeu, a investigação tem como foco um programa de nove meses para formação de diplomatas e um concurso público feito em 2021 e 2022 para a contratação da instituição de ensino responsável por essa formação. O concurso público foi vencido pelo Colégio da Europa, que foi escolhido pelo serviço diplomático da UE para executar o programa.

As fraudes envolveriam cerca de 650 mil euros (cerca de R$ 4 milhões), de acordo com uma fonte ouvida pela AFP.

"A investigação busca determinar se o Colégio da Europa e/ou os seus representantes foram informados antecipadamente sobre os critérios de seleção do processo de licitação e se tinham motivos suficientes para crer que seriam escolhidos para a execução do projeto, antes da publicação oficial do anúncio pelo SEAE”, afirmou a MP.

A Promotoria ainda disse que existem "fortes suspeitas” de que as regras sobre concorrência leal tenham sido violadas no processo e "que informações confidenciais relacionadas com o processo de licitação em curso tinham sido compartilhadas com um dos candidatos”.

Os fatos sob investigação podem constituir fraude em contratos públicos, corrupção, conflito de interesses e violação do sigilo profissional.

Mogherini dirige o Colégio da Europa desde 2020 e, em 2022, assumiu também a direção da Academia Diplomática da UE.

Quem é Federica Mogherini?

Federica Mogherini foi Alta Representante da União Europeia para Política Externa e Segurança de 2014 a 2019, chefiando todo o aparato diplomático da União Europeia. Parelalemente, ela acumulou o cargo de vice-presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da UE.

Antes de assumir o cargo, a política de centro-esquerda foi parlamentar por seis anos na Itália. Mogherini desempenhou várias funções e tarefas relacionadas com a política externa no país europeu durante e antes do mandato no Legislativo.

Mogherini ocupou brevemente o cargo de ministra das Relações Exteriores da Itália em 2014, antes de assumir o cargo de alta na União Europeia, no final desse mesmo ano.

Em 2020, ela foi nomeada reitora do Colégio da Europa.

É também diretora da Academia Diplomática da União Europeia e esteve à frente do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) durante os cinco anos em que foi representante europeia.

O que são o Colégio da Europa e o SEAE?

O Colégio da Europa é uma universidade de pós-graduação dedicada à formação de diplomatas e funcionários de instituições europeias, cujas origens remontam aos primórdios do que hoje é conhecido como União Europeia.

A instituição foi fundada em 1949, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover "um espírito de solidariedade e compreensão mútua entre todas as nações da Europa Ocidental e proporcionar uma formação de elite a indivíduos que defendam esses valores”.

O campus principal fica em Bruges, no norte da Bélgica. O Colégio da Europa também possui sedes em Varsóvia, na Polônia, e, mais recentemente, em Tirana, na Albânia.

Já o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) foi criado em 2010 para auxiliar o comissário de política externa da UE.

É o serviço diplomático responsável pela execução das relações internacionais da UE em nome do comissário. De acordo com o Relatório Anual de Atividades de 2024, o orçamento da pasta no ano passado chegou a 880,2 milhões de euros (aproximadamente 5,4 milhões de reais).

fcl (afp, lusa, efe, ots)