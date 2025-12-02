Reprodução/redes sociais Jovem morto por leoa morreu de hemorragia.

A causa da morte do jovem de 19 anos que invadiu o recinto de uma leoa no último domingo (30), foi um choque hemorrágico decorrente da perfuração de vasos cervicais, localizados na região do pescoço, segundo informações do Instituto de Polícia Científica (IPC) ao Portal iG.

Relembre o caso: Homem é atacado e morto por leoa após entrar em jaula

Apesar das mordidas, o laudo necroscópico apontou que o animal não chegou a se alimentar do corpo da vítima.

Um exame toxicológico foi realizado e o resultado dos testes deve sair nos próximos dias.

O ataque ocorreu no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa.





Relembre o caso

O jovem de 19 anos foi morto pela leoa Leona, após escalar uma parede de mais de 6 metros para invadir o recinto do animal. Vídeos registrados por frequentadores do local mostram o momento em que o homem desce por uma árvore e é atacado pelo felino.





Segundo a Polícia Civil, o homem teria invadido o recinto com a intenção de tirar a própria vida. Equipes de segurança tentaram impedir a ação, mas o jovem foi mais rápido e acabou morto em decorrência dos ferimentos causados pelo ataque.