Reprodução/redes sociais Homem é agredido após esfaquear mulher no Rio de Janeiro

Uma mulher deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, após ser esfaqueada pelo seu ex-companheiro.



O agressor fugiu do local antes da chegada da polícia pic.twitter.com/1UHX1IqSoX — iG (@iG) December 3, 2025

A Polícia Militar informou ao Portal iG que policiais da 41° BPM foram acionados para checar a entrada de uma pessoa ferida. Após chegarem ao local, os agentes encontraram uma mulher lúcida, que apresentava um ferimento provocado por uma arma branca. A vítima informou aos policiais que foi agredida após desentendimento com o ex-companheiro.



O homem, não identificado, fugiu do local antes da chegada dos agentes, ainda de acordo com as informações da PM.

Agressão na passarela



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo agredido em uma passarela na Avenida Brasil, na altura de Irajá, próximo ao Hospital Ronaldo Gazolla. Segundo o jornal O Dia, trata-se do mesmo homem acusado de agredir a vítima.

Questionada pelo Portal iG sobre a agressão, a Polícia Militar não esclareceu o ocorrido.