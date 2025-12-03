Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3) em Brasília (DF).

Segundo a assessoria de imprensa do MMA, ela foi levada a atendimento médico, após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência. Marina está de férias durante esta semana.

A ministra foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista.



Foi realizado Exame de Tomografia Computadorizada (TC), que mostrou leve fratura na vértebra L4.



Ainda segundo nota do Ministério do Meio Ambiente, ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda nesta quarta, para seguir o tratamento em sua residência.







A ministra tem orientação médica para se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas. Ela poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período.