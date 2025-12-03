Divulgação/Agência Câmara de Notícias Mendonça é relator da proposta à constituição

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25 se reúne nesta quinta-feira (4) para votar a proposta que promove mudanças na estrutura da segurança pública no país.

A reunião está marcada para hoje, no plenário 2. O parecer será apresentado pelo relator, deputado Mendonça Filho (União).

O que propõe a PEC da Segurança Pública

PEC foi entregue pelo governo ao Congresso na semana passada





Elaborada pelo governo federal, a PEC 18/25 propõe a reconfiguração do modelo de segurança pública no Brasil, com foco na integração entre União, estados, municípios e órgãos de segurança. O texto está baseado em três pilares: a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje regulamentado por lei ordinária; a ampliação das competências de órgãos como a Polícia Federal; e o fortalecimento do papel da União no planejamento e coordenação da segurança pública.

Entre as mudanças previstas, a União passará a ter competência privativa para legislar sobre o sistema penitenciário, hoje atribuída também aos estados, sem retirar a autonomia dos entes locais na gestão de suas forças de segurança. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a proposta é uma resposta ao avanço do crime organizado e à necessidade de maior coordenação nacional.