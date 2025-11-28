Fotos: Rafael Campos Policiais do 18º BPM removem barricadas na Cidade de Deus durante a Operação Barricada Zero.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro chegou, nesta sexta-feira (28), ao quinto dia consecutivo da Operação Barricada Zero, com novas ações na Cidade Alta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e em outros três municípios da Baixada Fluminense. Desde o início da força-tarefa, já foram retiradas mais de 1.800 toneladas de obstáculos instalados por organizações criminosas de diferentes facções.

Coordenada pelo, a operação atua na remoção de bloqueios e na recuperação de vias afetadas, com apoio da, dae de equipes de infraestrutura do estado.

Na última quinta-feira (27), foram retiradasde barricadas, somadas às, primeiro dia da ação.

Nesta sexta, as frentes de trabalho continuam na Cidade Alta e em comunidades do entorno. Também há operações simultâneas em Nova Iguaçu, Japeri e São Gonçalo, cidades do estado do Rio de Janeiro. As equipes ainda retornaram à Cidade de Deus, Campinho e Fubá para manutenção e pavimentação de vias.

– Estamos firmes no compromisso de devolver as ruas à população. Nenhum bloqueio ilegal vai impedir o avanço das forças do Estado. Vamos seguir trabalhando todos os dias para garantir o direito de ir e vir, com a presença do poder público em cada comunidade – disse o governador Cláudio Castro (PL).

Na Cidade Alta, oito veículos incendiados que eram usados como barricadas foram retirados. A Polícia Militar também prendeu dois criminosos armados com dois fuzis durante um cerco do 16º BPM (Olaria), na Estrada do Porto Velho, em Cordovil.

Confrontos e apreensões

Os pontos já liberados incluem a Cidade de Deus, na capital; Dom Bosco, em Queimados e Buraco do Boi e Grão Pará, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, as vias da comunidade do Lixão já começaram a ser pavimentadas após a retirada dos obstáculos.



Durante a manhã de quinta-feira (27), houve confronto entre criminosos e policiais nas comunidades do Campinho e do Fubá. A Polícia Militar chegou a fechar preventivamente a Avenida Brasil por aproximadamente uma hora para proteger moradores da região. A via foi reaberta após a estabilização do terreno.

– Adotamos protocolos de segurança na Cidade Alta, com um fechamento preventivo, para proteger e garantir a integridade física das pessoas. A PM vem atuando de forma integrada, devolvendo esses locais aos verdadeiros donos, que são os moradores – afirmou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

A Polícia Civil informou que prendeu, em menos de 24 horas, dois suspeitos de atirar contra um servidor da prefeitura que trabalhava na remoção de barricadas no Corte Oito, em Duque de Caxias, na terça-feira (25).

Nesta sexta-feira (28), a operação atua em diferentes pontos: no Rio de Janeiro, em “Cidade Alta e adjacências”; em Nova Iguaçu, nos locais “Buraco do Boi” e “Dom Bosco”; em Japeri, em “São Simão” e “Caixa D’Água”; e em São Gonçalo, em “Jardim Catarina”, todos no estado do Rio de Janeiro.



