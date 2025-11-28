Reprodução Assaltantes roubam carro de projeto social no RJ e levam até quimonos de crianças

O fundador do Instituto Vasconselos, Ruan Francisco Vasconselos, de 33 anos, teve o carro do projeto social roubado durante um assalto na noite desta quarta-feira (27), na Rua Virgílio de Melo Franco, nº 190, no bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na 59ª DP (Rio de Janeiro).

Segundo a vítima, o assalto ocorreu logo após um encontro religioso realizado em sua casa.

Ele estava acompanhado da esposa e de um casal de amigos, quando três motos cercaram o veículo e anunciaram o roubo.

“Assim que a gente manobrou para parar no portão dele, vi o pessoal de moto, eram três motos, cinco pessoas. Eles anunciaram o assalto, levaram o carro, celulares, aliança, cordão… Levaram o carro que é do projeto, que a gente usa para levar as crianças para as aulas de jiu-jitsu.”, contou Ruan.

O veículo roubado é um Hyundai HB20, ano 2020, avaliado em cerca de R$ 70 mil.

Além do carro, os bandidos levaram aproximadamente R$ 5 mil em ferramentas de trabalho e cerca de 15 quimonos usados pelas crianças atendidas pelo projeto.

“No carro tinham os quimonos dos meus filhos e dos alunos. Sempre levamos quimono extra, porque quando chega aluno novo a gente empresta para ele poder treinar”, explicou a vítima.

Entre os objetos levados estavam ainda colchões de exercício e quatro celulares das vítimas. Segundo Ruan, os criminosos chegaram a ameaçar arrancar alianças à força.

“Eles falaram que se não tirasse a aliança, iam arrancar com dente. A minha esposa conseguiu tirar, graças a Deus”, relata o condutor, que acredita que ganhou uma segunda chance divina ao sobreviver após o episódio de terror.

Carro era usado para ajudar crianças

O carro era usado diariamente para transportar crianças e equipamentos até a igreja no Recreio, onde acontecem as atividades do Instituto Vasconselos.

“A gente anda mais de mil quilômetros por semana com esse carro por causa do projeto. É um carro fundamental, não só para o trabalho social, mas também para a nossa família. O carro tem seguro, mas se alguém ver essa reportagem, eu faço um apelo para que devolvam os quimonos das crianças”, pede Ruan.

Ruan afirma que o prejuízo afeta diretamente o funcionamento das ações sociais do instituto, que oferece aulas de jiu-jitsu e atividades para jovens e crianças da comunidade assistida pelo projeto.

