O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi até na saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre prisão preventiva, para se despedir da esposa Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo neste domingo (23). A informação e o registro são do jornal Folha de S.Paulo.
Na imagem, ele aparece próximo a agentes da PF e da esposa, próximo a um portão.
Bolsonaro está detido na sede da PF desde a manhã de sábado (22), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após a Polícia Federal apontar violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. Ele próprio admitiu aos agentes que foi responsável pela avaria no equipamento.
Veja vídeo: Vídeo: "Meti ferro quente aí", diz Bolsonaro sobre tornozeleira
Michelle Bolsonaro não estava em Brasília no momento da prisão. Neste domingo, ela desembarcou na cidade e foi visitar o marido, por volta das 15 horas.
Sua visita foi autorizada pelo STF, que determinou que apenas advogados regularmente constituídos e pessoas previamente autorizadas podem ter acesso ao ex-presidente.
A decisão judicial também prevê atendimento médico em tempo integral.
A ex-primeira-dama tinha até as 17 horas para permanecer na PF, mas deixou o local às 16h51, sem falar com a imprensa. Apenas acenou para cerca de 30 apoiadores que estavam nas proximidades.
Também neste sábado (22), a defesa de Bolsonaro apresentou nova solicitação de prisão domiciliar humanitária e agora aguarda decisão de Moraes.
Horas antes, Bolsonaro passou por audiência de custódia que manteve sua prisão preventiva.
Nesta segunda-feira (24), a determinação da prisão será analisada pelos ministros da Primeira Turma do STF, em sessão extraordinária.
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses no julgamento do chamado núcleo 1 ou núcleo crucial da trama golpista, em 11 de setembro. O processo está na reta final; o primeiro recurso da defesa já foi rejeitado.