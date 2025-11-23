Reprodução/Folha de SP O ex-presidente, Jair Bolsonaro, no portão da Superintendência da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi até na saída da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre prisão preventiva, para se despedir da esposa Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo neste domingo (23). A informação e o registro são do jornal Folha de S.Paulo.

Na imagem, ele aparece próximo a agentes da PF e da esposa, próximo a um portão.



Bolsonaro está detido na sede da PF desde a manhã de sábado (22), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após a Polícia Federal apontar violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. Ele próprio admitiu aos agentes que foi responsável pela avaria no equipamento.

Michelle Bolsonaro não estava em Brasília no momento da prisão. Neste domingo, ela desembarcou na cidade e foi visitar o marido, por volta das 15 horas.

Sua visita foi autorizada pelo STF, que determinou que apenas advogados regularmente constituídos e pessoas previamente autorizadas podem ter acesso ao ex-presidente.

A decisão judicial também prevê atendimento médico em tempo integral.



A ex-primeira-dama tinha até as 17 horas para permanecer na PF, mas deixou o local às 16h51, sem falar com a imprensa. Apenas acenou para cerca de 30 apoiadores que estavam nas proximidades.

Também neste sábado (22), a defesa de Bolsonaro apresentou nova solicitação de prisão domiciliar humanitária e agora aguarda decisão de Moraes.

Reprodução/Folha de SP O ex-presidente Jair Bolsonaro, na saída da sede da PF, neste domingo (23)





Horas antes, Bolsonaro passou por audiência de custódia que manteve sua prisão preventiva.



Nesta segunda-feira (24), a determinação da prisão será analisada pelos ministros da Primeira Turma do STF, em sessão extraordinária.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses no julgamento do chamado núcleo 1 ou núcleo crucial da trama golpista, em 11 de setembro. O processo está na reta final; o primeiro recurso da defesa já foi rejeitado.



