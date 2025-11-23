Reprodução/ Redes Sociais Carol Solberg, com a bandeira do Brasil, na Austrália: "Vamos comemorar"

Após conquista do bronze no Mundial de Vôlei de Praia, na Austrália, na madrugada deste domingo (23), a jogadora de vôlei Carol Solberg se manifestou sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)..

Em entrevista, ainda na quadra, em inglês, a jogadora se referiu a Jair Bolsonaro como o pior presidente da história do Brasil. Assista:



“Esse é um dia incrível para mim, estou muito feliz. Também é um grande dia para o mundo. Ontem, no Brasil, nós colocamos na prisão o pior presidente da história do país. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que nós celebremos isso", afirmou.



Em seguida, ela pegou a bandeira do Brasil da mão da sua dupla, a jogadora Rebecca, e disse estar orgulhosa.



"Estou muito orgulhosa dessa bandeira agora. Eu nunca acreditei que teríamos um presidente assim. Então, temos que comemorar. Vamos comemorar! Bolsonaro na cadeia, galera, isso é muito bom”, disse, acompanhada por um coro de entusiasmo da plateia.

Não é a primeira vez que uma manifestação política de Carol Solberg ganha repercussão.





Em 2020, ela já havia se manifestado contra o então presidente Jair Bolsonaro e recebeu uma advertência, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol, pela frase "Fora Bolsonaro".



A recente manifestação ocorreu logo após um duelo 100% brasileiro, onde Carol Solberg e Rebecca enfrentaram Thamela e Vic em Adelaide, na Austrália, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Vôlei de Praia.

Com 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 22/20, a dupla venceu um jogo acirrado, com grandes rallys, e levou a medalha de bronze do torneio.

