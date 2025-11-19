Valter Campanato/Agência Brasil Presidente Lula (PT)

Nesta quarta-feira (19), o presidente Lula (PT) teceu críticas às mudanças no PL Antifacção, aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (18) . Em uma rede social, o chefe do executivo afirmou que o texto atual "favorece quem quer escapar da lei".



"O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei" , ressaltou.

Na publicação, Lula salienta a importância do diálogo e a responsabilidade do Senado, para onde será encaminhado o PL.

"O compromisso do Governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as força de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar facções mps territórios onde elas tentam se impor", escreveu.

Votação

Após disputa política que adiou e modificou o texto cinco vezes, o PL Antifacção foi aprovado na última terça-feira (18). A aprovação veio por 370 votos favoráveis a 110 contrários.

O projeto tem como relator o deputado Guilherme Derrite (PP). O parlamentar foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos).



















