Nesta quarta-feira (19), o presidente Lula (PT) teceu críticas às mudanças no PL Antifacção, aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (18) . Em uma rede social, o chefe do executivo afirmou que o texto atual "favorece quem quer escapar da lei".
"O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei" , ressaltou.
Na publicação, Lula salienta a importância do diálogo e a responsabilidade do Senado, para onde será encaminhado o PL.
"O compromisso do Governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as força de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar facções mps territórios onde elas tentam se impor", escreveu.
Votação
Após disputa política que adiou e modificou o texto cinco vezes, o PL Antifacção foi aprovado na última terça-feira (18). A aprovação veio por 370 votos favoráveis a 110 contrários.
O projeto tem como relator o deputado Guilherme Derrite (PP). O parlamentar foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos).