Reprodução/Arquivo/Arteris Rodovia Fernão Dias.

O feriado desta quinta-feira (20), do Dia da Consciência Negra, vai ser emendado por milhares de pessoas até domingo (23). E isso costuma causar trânsito nas principais rodovias do país, com motoristas saindo em horários de pico, por exemplo, na Dutra, Fernão Dias, BR-040, Rio-Santos, entre outras vias.

Parte delas é gerenciada por concessionárias e algumas pelas polícias rodoviárias. As empresas privadas prometem reforçar o atendimento e a segurança.

O iG preparou um informativo especial para não passar aperto na viagem e aproveitar o feriado longe de engarrafamentos.

Estimativa de tráfego e os horários mais indicados para pegar estrada

Divulgação Trecho da BR-116 entre o Rio e SP

Estrada: Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Liga: São Paulo ao Rio de Janeiro.

Quantidade de veículos: 1.5 milhões.

Horários de maior movimentos: 19/11, de 14h às 21hs, e 23/11, de 10h às 18h.

Telefone para informações : 0800-017-3536.

Arteris Litoral Sul BR-101 no trecho de Joinville





Estrada: Rio - Santos (BR 101).

Liga: Rio de Janeiro a Santos (SP).

Quantidade de veículos: 230 mil.

Horários de maior movimento: 19/11, de 16h às 18h, e 23/11, de 09h às 18h.

Telefone para informações : 0800-017-3536.

Divulgação Rodovia





Estrada: BR-040.

Liga: Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro.

Quantidade de veículos: 260 mil.

Horários de maior movimento:

Telefone para mais informações: (21) 9 8040-0113.

Estrada: BR - 040.

Liga: Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG).

Quantidade de veículos: 47 mil.

Horários de maior movimento: 19/11, de 10h às 21h, e 23/11, de 10h às 21h.

Telefone para mais informações: 0800 003 1040

*Entre os km 544 e 639, em Belo Horizonte, entre as 22h e as 04h, haverá a operação de um veículo especial de quase 100 metros de comprimento.

Reprodução Instagram SP-125





Estrada: Oswaldo Cruz (SP - 125).

Liga: Taubaté (SP) a Ubatuba (SP).

Quantidade de veículos:

Horário de maior movimento: 19/11, de 13h às 21h, e 23/11, de 07h às 20h.

Telefone para mais informações: 0800-055-5510.

Foto: Ecovias Raposo Castello/ Divulgação Com 315 km, rodovia começa no Cebolão, na capital paulista e vai até Santa Cruz do Rio Pardo, interior do Estado

Estrada: Castello Branco (SP - 280).

Liga: São Paulo a Avaré (SP).

Quantidade de veículos: 1,6 milhão.

Horário de maior movimento: 19/11, antes das 20h, e 23/11, de 10h às 20h.

Telefone para mais informações: 0800 270 0280.

Divulgação/ECOVIAS - 28.12.2022 Movimento intenso de veículos provoca congestionamento na Rodovia Imigrantes, no Km 28, na tarde desta quarta-feira (28)





Estrada: Anchieta - Imigrantes.