Rodovia Fernão Dias.
O feriado desta quinta-feira (20), do Dia da Consciência Negra, vai ser emendado por milhares de pessoas até domingo (23). E isso costuma causar trânsito nas principais rodovias do país, com motoristas saindo em horários de pico, por exemplo, na Dutra, Fernão Dias, BR-040, Rio-Santos, entre outras vias.

Parte delas é gerenciada por concessionárias e algumas pelas polícias rodoviárias. As empresas privadas prometem reforçar o atendimento e a segurança.

iG  preparou um informativo especial para não passar aperto na viagem e aproveitar o feriado longe de engarrafamentos.

Veja:  Feriado da Consciência Negra intensifica tráfego nas rodovias

Estimativa de tráfego e os horários mais indicados para pegar estrada 

Trecho da BR-116 entre o Rio e SP
Trecho da BR-116 entre o Rio e SP

Estrada: Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

  • Liga: São Paulo ao Rio de Janeiro.
  • Quantidade de veículos: 1.5 milhões.
  • Horários de maior movimentos: 19/11, de 14h às 21hs, e 23/11, de 10h às 18h.
  • Telefone para informações : 0800-017-3536.
BR-101 no trecho de Joinville
BR-101 no trecho de Joinville


Estrada: Rio - Santos (BR 101).

  • Liga: Rio de Janeiro a Santos (SP).
  • Quantidade de veículos: 230 mil.
  • Horários de maior movimento: 19/11, de 16h às 18h, e 23/11, de 09h às 18h.
  • Telefone para informações : 0800-017-3536.
Rodovia
Rodovia


Estrada: BR-040.

  • Liga: Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro.
  • Quantidade de veículos: 260 mil.
  • Horários de maior movimento:
  • Telefone para mais informações: (21) 9 8040-0113.

Estrada: BR - 040.

  • Liga: Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG).
  • Quantidade de veículos: 47 mil.
  • Horários de maior movimento: 19/11, de 10h às 21h, e 23/11, de 10h às 21h.
  • Telefone para mais informações: 0800 003 1040
  • *Entre os km 544 e 639, em Belo Horizonte, entre as 22h e as 04h, haverá a operação de um veículo especial de quase 100 metros de comprimento. 
SP-125
SP-125


Estrada: Oswaldo Cruz (SP - 125).

  • Liga: Taubaté (SP) a Ubatuba (SP).
  • Quantidade de veículos:
  • Horário de maior movimento: 19/11, de 13h às 21h, e 23/11, de 07h às 20h.
  • Telefone para mais informações: 0800-055-5510.
Com 315 km, rodovia começa no Cebolão, na capital paulista e vai até Santa Cruz do Rio Pardo, interior do Estado
Com 315 km, rodovia começa no Cebolão, na capital paulista e vai até Santa Cruz do Rio Pardo, interior do Estado

Estrada: Castello Branco (SP - 280).

  • Liga: São Paulo a Avaré (SP).
  • Quantidade de veículos: 1,6 milhão.
  • Horário de maior movimento: 19/11, antes das 20h, e 23/11, de 10h às 20h.
  • Telefone para mais informações: 0800 270 0280.
Movimento intenso de veículos provoca congestionamento na Rodovia Imigrantes, no Km 28, na tarde desta quarta-feira (28)
Movimento intenso de veículos provoca congestionamento na Rodovia Imigrantes, no Km 28, na tarde desta quarta-feira (28)


Estrada: Anchieta - Imigrantes.

  • Liga: São Paulo a Baixada Santista (SP).
  • Quantidade de veículos: 298 mil.
  • Horário de maior movimento: 20/11, de 06h às 15h, e 23/11, de 10h às 0h.
  • Telefone para mais informações: 0800 019 7878.

