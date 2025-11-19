O feriado desta quinta-feira (20), do Dia da Consciência Negra, vai ser emendado por milhares de pessoas até domingo (23). E isso costuma causar trânsito nas principais rodovias do país, com motoristas saindo em horários de pico, por exemplo, na Dutra, Fernão Dias, BR-040, Rio-Santos, entre outras vias.
Parte delas é gerenciada por concessionárias e algumas pelas polícias rodoviárias. As empresas privadas prometem reforçar o atendimento e a segurança.
O iG preparou um informativo especial para não passar aperto na viagem e aproveitar o feriado longe de engarrafamentos.
Veja: Feriado da Consciência Negra intensifica tráfego nas rodovias
Estimativa de tráfego e os horários mais indicados para pegar estrada
Estrada: Rodovia Presidente Dutra (BR-116).
- Liga: São Paulo ao Rio de Janeiro.
- Quantidade de veículos: 1.5 milhões.
- Horários de maior movimentos: 19/11, de 14h às 21hs, e 23/11, de 10h às 18h.
- Telefone para informações : 0800-017-3536.
Estrada: Rio - Santos (BR 101).
- Liga: Rio de Janeiro a Santos (SP).
- Quantidade de veículos: 230 mil.
- Horários de maior movimento: 19/11, de 16h às 18h, e 23/11, de 09h às 18h.
- Telefone para informações : 0800-017-3536.
Estrada: BR-040.
- Liga: Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro.
- Quantidade de veículos: 260 mil.
- Horários de maior movimento:
- Telefone para mais informações: (21) 9 8040-0113.
Estrada: BR - 040.
- Liga: Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG).
- Quantidade de veículos: 47 mil.
- Horários de maior movimento: 19/11, de 10h às 21h, e 23/11, de 10h às 21h.
- Telefone para mais informações: 0800 003 1040
- *Entre os km 544 e 639, em Belo Horizonte, entre as 22h e as 04h, haverá a operação de um veículo especial de quase 100 metros de comprimento.
Estrada: Oswaldo Cruz (SP - 125).
- Liga: Taubaté (SP) a Ubatuba (SP).
- Quantidade de veículos:
- Horário de maior movimento: 19/11, de 13h às 21h, e 23/11, de 07h às 20h.
- Telefone para mais informações: 0800-055-5510.
Estrada: Castello Branco (SP - 280).
- Liga: São Paulo a Avaré (SP).
- Quantidade de veículos: 1,6 milhão.
- Horário de maior movimento: 19/11, antes das 20h, e 23/11, de 10h às 20h.
- Telefone para mais informações: 0800 270 0280.
Estrada: Anchieta - Imigrantes.
- Liga: São Paulo a Baixada Santista (SP).
- Quantidade de veículos: 298 mil.
- Horário de maior movimento: 20/11, de 06h às 15h, e 23/11, de 10h às 0h.
- Telefone para mais informações: 0800 019 7878.