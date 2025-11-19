O Aeroporto Santos Dumont registrou três arremetidas de aeronaves no final da manhã desta quarta-feira (19) por causa dos ventos fortes que atingiram o Rio. As rajadas chegaram a mais de 58 km/h, segundo o Sistema Alerta Rio. Em contato com o Portal iG, a Infraero informou que, apesar das arremetidas, a operação do aeroporto segue normal.De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 10h e 11h (horário de Brasília), o Santos Dumont registrou vento forte de 53,7 km/h. No mesmo período, o aeródromo da Base Aérea dos Afonsos, também no Rio, teve rajadas de 55,5 km/h, segundo dados da Redemet, plataforma da Aeronáutica. Na hora seguinte, entre 11h e 12h (horário de Brasília), os ventos chegaram a 58,1 km/h no Santos Dumont.Mesmo com a intensidade das rajadas, a Infraero reafirmou ao iG que a operação do aeroporto segue dentro da normalidade e que não há impactos nos horários de partidas e chegadas. As equipes de meteorologia e de operação seguem monitorando as condições ao longo do dia.
