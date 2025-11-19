Foto-Reprodução Rajadas de vento atingiram mais de 58 km/h no Santos Dumont, diz Alerta Rio

O Aeroporto Santos Dumont registrou três arremetidas de aeronaves no final da manhã desta quarta-feira (19) por causa dos ventos fortes que atingiram o Rio. As rajadas chegaram a mais de 58 km/h, segundo o Sistema Alerta Rio. Em contato com o Portal iG, a Infraero informou que, apesar das arremetidas, a operação do aeroporto segue normal.

De acordo com o, entre 10h e 11h (horário de Brasília), oregistrou vento forte de. No mesmo período, o aeródromo da, também no, teve rajadas de, segundo dados da Redemet, plataforma da. Na hora seguinte, entre 11h e 12h (horário de Brasília), os ventos chegaram ano Santos Dumont.

Mesmo com a intensidade das rajadas, areafirmou aoque a operação do aeroporto segue dentro da normalidade e que não há impactos nos horários de partidas e chegadas. As equipes de meteorologia e de operação seguem monitorando as condições ao longo do dia.



