TikTok Mar fica cheio de sangue após pesca; assista

Essa semana um vídeo viralizou nas redes sociais após uma pessoa registrar o momento de pesca em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Enquanto pescadores puxavam uma rede com cardumes, rapidamente a água ficou em tom vermelho de sangue dos próprios peixes.

Essa semana um vídeo viralizou nas redes sociais após uma pessoa registrar o momento de pesca em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Enquanto pescadores puxavam uma rede com cardumes, rapidamente a água ficou em tom vermelho de sangue dos próprios animais. pic.twitter.com/BZLlT9JNaW — iG (@iG) November 19, 2025





A cena tomou proporções gigantescas, pois as pessoas se perguntavam o porquê aquilo estaria acontecendo.

Na verdade, é algo bastante comum. Na ocasião, a pesca era de atum. E quando eles tentam sair da rede, se batem muito ao chegar na areia, o que faz suas guelras sangrarem.







As guelras são órgãos respiratórios de animais aquáticos como peixes, responsáveis por extrair o oxigênio dissolvido da água e liberar o gás carbônico. A água passa por essas estruturas, onde a troca gasosa acontece nas lamelas e filamentos que as compõem.