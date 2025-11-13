Foto: abio Motta/Prefeitura do Rio Leilão busca restaurar imóveis abandonados no Centro e reocupar área histórica da cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou, na última terça-feira (11), o edital para leilão de 16 imóveis — 15 prédios e um terreno — localizados no Centro do Rio. As construções, abandonadas e em mau estado de conservação, poderão receber subsídio municipal de até R$ 3.212 por metro quadrado restaurado, valor pago em etapas conforme o avanço das obras.

A iniciativa faz parte do Programa Reviver Centro, voltado à recuperação de imóveis históricos e à reocupação da região central. O objetivo é atrair investidores para restaurar prédios degradados e transformá-los em moradias ou empreendimentos comerciais, mantendo suas características originais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, todos os imóveis estão localizados na Rua do Teatro e no entorno do Largo de São Francisco de Paula, área considerada estratégica para o projeto de revitalização. As construções foram divididas em quatro lotes, e o primeiro leilão está marcado para 2 de dezembro. Os lances iniciais variam de R$ 103 mil a R$ 1,229 milhão.

A prefeitura estima que o subsídio poderá alcançar R$ 8,67 milhões nesta primeira etapa. Os recursos serão liberados de forma escalonada, conforme as etapas de restauração forem concluídas. Caso as obras não sejam executadas, o imóvel retorna ao domínio do município.

Confira os endereços e valores mínimos de lance:

Largo de São Francisco, 19 – R$ 368 mil

Largo de São Francisco, 21 – R$ 347 mil

Largo de São Francisco, 23 – R$ 270 mil

Rua do Teatro, 9 – R$ 188 mil

Rua do Teatro, 11 – R$ 188 mil

Rua do Teatro, 13 – R$ 103 mil

Rua do Teatro, 15 – R$ 154 mil

Rua do Teatro, 17 – R$ 196,5 mil

Rua do Teatro, 19 – R$ 1,229 milhão

Rua do Teatro, 23 – R$ 211 mil

Rua do Teatro, 25 – R$ 665 mil

Rua do Teatro, 29 – R$ 1,024 milhão

Rua do Teatro, 37 – R$ 998 mil

Rua Sete de Setembro, 192 – R$ 960 mil

Rua Sete de Setembro, 194 – R$ 880 mil

Terreno (Rua Particular, números 2 a 10) – R$ 521 mil







