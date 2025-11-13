Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Corredores da COP30

Nesta quinta-feira (13) começou o quarto dia da COP30. Saúde e educação estão no centro da adaptação climática.

O tema do dia está relacionado: saúde, empregos, educação, cultura, justiça e direitos humanos, integridade da informação e trabalhadores e o balanço ético global.

Na COP30, o foco de hoje está nas pessoas e nos impactos diretos das mudanças climáticas no dia a dia. O encontro destaca que adaptar-se a um clima em transformação é proteger vidas, fortalecer os sistemas de saúde e reduzir desigualdades.

O dia começou com a adoção do Plano de Ação em Saúde de Belém (PASB), um maro para a construção de sistemas de saúde resilientes às mudanças climáticas. Liderado pelo Brasil, o plano une países em torno de um objetivo no esforço de tornar os sistemas de saúde mais preparados para eventos climáticos extremos.

A educação também ganha destaque, com a mesa-redonda organizada pelo Brasil e pela Unesco sobre educação verde, mostrando como escolas e professores estão formando cidadãos para um futuro mais sustentável.

O debate inclui ainda o financiamento, apontado como peça-chave para garantir saúde e educação resilientes ao clima. A mensagem é uma só: adaptação começa com as pessoas, nas salas de aula, nas clínicas e nas comunidades.