A Prefeitura de Niterói (RJ) vai lançar no dia 18 de novembro a 2° edição do Edital do Programa Aluguel Universitário.

Aos interessados que não conseguiram vaga no primeiro edital, a nova oportunidade oferece novas mil vagas para estudantes de baixa renda que estudam em Niterói e querem morar perto da faculdade.

O que é o programa Aluguel Universitário?

O Programa Aluguel Universitário é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Coordenadoria da Juventude, que garante moradia digna e auxílio de R$ 700 por mês para quem já mora, ou topa morar, no Centro da cidade.

A iniciativa oferece o valor mensal a mil estudantes de graduação e pós-graduação, tanto de instituições públicas quanto privadas, matriculados em cursos presenciais devidamente regularizados pelo Ministério da Educação ( MEC).





O programa prioriza estudantes com renda familiar de até três salários mínimos, maiores de 18 anos e que não sejam beneficiários de outros subsídios habitacionais do mesmo tipo.

O benefício tem duração inicial de um ano, podendo ser renovado até o fim do curso, desde que o estudante não ultrapasse dois anos além do tempo regulamentar da graduação ou pós.

Além de instigar a permanência estudantil, o projeto busca estimular o uso residencial do Centro de Niterói, que passa por um amplo processo de revitalização urbanística.

Regularização de documentos

A prefeitura de Niterói também recomenda que até a data prevista para o lançamento do novo edital os universitários interessados em participar do programa regularizem os seus documentos.

São necessários para o cadastro:

Registro Geral (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência;

Declaração de matrícula atualizada, com menos de 60 dias pela instituição de ensino;

Comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), atualizado contendo a faixa de renda familiar total e a renda familiar per capita.

Além disso, é importante ressaltar que os documentos precisam ser originais, capturas de tela não serão aceitas.