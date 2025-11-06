Reprodução/Governo de SP O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou estar satisfeito com a repercussão em nível nacional da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), realizada no dia 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha.

Segundo divulgou O Dia, a declaração de Castro foi feita na noite desta quinta-feira (6), no fim da missa de sétimo dia dos quatro policiais que morreram durante a ação, que vitimou também outras 117 pessoas.

O governador comentou a parceria com o governo federal e elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mencionando a determinação STF para que a Polícia Federal investigue o funcionamento de esquemas de lavagem de dinheiro e a infiltração de facções criminosas no poder público.

A medida foi tomada dias após a visita do ministro Moraes ao Rio de Janeiro.

"A Polícia Federal tem sido uma grande parceira nossa. A questão do narcoterrorismo é um crime federal, então fico muito feliz com a ajuda. Isso mostra que todo esse movimento que começou com a operação está dando certo. A ideia é mexer com o Brasil inteiro. Elogio também o ministro Alexandre de Moraes por essa iniciativa", disse Castro.





O governador reafirmou também que há, pelo menos, dez operações sendo preparadas pelas forças de segurança contra o crime organizado no estado.

"Não quer dizer que sejam iguais, mas todas são ações contra o crime organizado. Se olharmos as investigações, há muito mais de dez operações robustas que, em pouco tempo, as polícias poderão executar", afirmou.

Claudio Castro declarou ainda que não vai recuar.

"O cidadão de bem não aguenta mais. Acredito, de verdade, que começou um movimento da sociedade", concluiu.

