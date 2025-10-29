Reprodução/redes sociais Lewandowski e Castro, em coletiva

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio, Claudio Castro (PL), anunciaram que será firmada parceria para o enfrentamento do crime organizado.

Castro e Lewandowski informaram, em entrevista coletiva, a criação de um "escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado".

O escritório será coordenado pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, e pelo secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo.



Governo federal e governo do Rio estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (29), no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, para discutir os encaminhentos da megaoperação realizada ontem no Complexo da Penha e o Complexo do Alemão contra o Comando Vermelho (CV) e medidas de combate ao crime organizado.

De acordo com o ministro, o governo federal vai apoiar o Rio de Janeiro com profissionais especializados para fortalecer as investigações e ações de segurança pública.



“Colocamos à disposição do governador e das autoridades de segurança peritos criminais que podem ser mobilizados pela Força Nacional e também de outros estados. Médicos legistas, odontólogos, peritos. Também temos bancos de dados no que diz respeito a DNA, balística, tudo isso estamos colocando à disposição do governador”, afirmou.

Ações integradas

Castro disse que o escritório foi criado para que as ações entre o governo estadual e o federal sejam 100% integradas.

"Inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracias, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda ao cidadão" , destacou Castro.

Questionado pela imprensa, Lewandowski comentou ainda sobre a possibilidade de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro.

“Não há nenhuma posição do governo federal contra ou a favor da GLO. Estamos acompanhando à distância e oferecendo ajuda dentro da nossa competência. Não excluímos nem recomendamos a medida; tudo depende das circunstâncias e do próprio governador”, respondeu.

Lewandowski também elogiou a reunião com o governador, dizendo que ele terá apoio "independente de diferenças partidárias".

"Tomamos decisões importantes. Claro que vivemos uma limitação de recursos mas vamos cooperar com o estado do RJ para superarmos essa crise de segurança" , enfatizou.

Cláudio Castro destacou a importância da união das forças para garantir segurança à população.





"Independente de erros ou acertos, saímos daqui hoje com uma grande oportunidade", disse o governador.

Vagas em presídios federais

O ministro lembrou ainda que vagas em presídios de segurança máxima para transferência de lideranças do crime organizado foram colocados à disposição de Castro, atendendo pedido do governador.

Disse ainda que o governo federal vai ampliar o número de agentes da Polícia Federal e da Força Nacional no estado, como resposta à escalada da violência.



