Reprodução Túnel Rebouças, sentido zona sul, está completamente interditado nesta quinta (06)

O Túnel Rebouças, uma das principais vias que conectam a zona norte com a zona sul do Rio de Janeiro, está interditado a manhã desta quinta-feira (06) após um ônibus pegar fogo dentro de uma das galerias. A via fechou por volta das 7h20 da manhã no sentido Lagoa, segundo o Centro de Operações da cidade.

Relatos que circulam nas redes sociais informam que motoristas precisaram abandonar os veículos dentro do túnel para escapar da fumaça. Uma faixa reversível foi montada na galeria sentido zona norte, para os motorista que precisam seguir para a zona sul carioca.

A prefeitura recomenda que os motoristas sigam pelo Túnel Santa Bárbara ou pelo Aterro do Flamengo, que são as outras opções de vias que conectam as áreas da cidade.





Impactos

O fechamento de uma das principais vias da capital fluminense está causando um trânsito na região do Centro da cidade. O Elevado Paulo de Frontin, que dá acesso ao túnel, estava completamente congestionado até às 8h45 da manhã.

Os reflexos são sentidos em vias da zona norte, na região do Maracanã, e na Avenida Presidente Vargas, que dá acesso ao Centro.





O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro informou, em entrevista para a TV Globo, que houve dificuldade para a chegada das equipes de socorro por conta dos carros abandonados dentro da galeria.

O Portal iG entrou em contato com a corporação para atualizações sobre o incêndio e de possíveis feridos. A reportagem será atualizada assim que tivermos novas informações.