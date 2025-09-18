Governo de SP Túnel Santos-Guarujá é uma obra aguardada pela população da Baixada Santista

A Autoridade Portuária de Santos (APS) criou o Comitê Regional Permanente de Monitoramento de Impactos Ambientais para acompanhar, avaliar e propor medidas relacionadas aos i mpactos socioambientais decorrentes da obra do Túnel Santos-Guarujá. O edital foi publicado na terça-feira (16) no site da entidade que é responsável pelos portos de Santos e Itajaí (SC).

O Comitê servirá também como um apoio para as comunidades do entorno da obra durante toda a execução do projeto. Serão realizadas reuniões bimestrais com as 20 entidades que vão desde órgãos governamentais, como a sociedade civil, além da própria empresa que irá construir o túnel, a empresa portuguesa Mota-Engil.

“Até que o túnel esteja entregue, funcionando, a APS irá acompanhar, junto com os outros órgãos, todo o reflexo da obra na vida dos moradores e das demais pessoas que passam pelo Porto de Santos”, afirma. presidente da APS, Anderson Pomini.

O objetivo do Comitê é acompanhar e monitorar a totalidade de eventos relacionados ao empreendimento Túnel Santos-Guarujá, com destaque para aqueles de aspecto socioambiental, promovendo a integração entre Porto e cidades.

O Comitê de monitoramento é formado por:

Autoridade Portuária de Santos (APS);

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq);

Associação Comercial de Santos (ACS);

Associação Comercial do Guarujá (ACG);

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb);

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb);

Empreiteira responsável pelo empreendimento;

Governo do Estado de São Paulo;

Ministério de Portos e Aeroportos (MPor);

Ministério Público Federal (MPF);

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

Prefeitura Municipal de Santos;

Prefeitura Municipal do Guarujá;

Representantes da Sociedade Civil de Santos;

Representantes da Sociedade Civil do Guarujá;

Representantes da classe dos Pescadores;

Superintendência de Patrimônio da União (SPU);

Universidades da região;

Unidades de Conservação.

Desapropriações de moradores para construção do túnel

O Governo de São Paulo lançou o edital para construção de um empreendimento uso misto para revitalização urbana e atendimento habitacional na área de emboque do túnel Santos-Guarujá, no Bairro Macuco, em Santos.

O empreendimento Santos AE, que será construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano a Habitação (CDHU), prevê a construção de 1.769 unidades, sendo 762 unidades de Habitação de Interesse Social (HIS), voltadas a famílias com renda de até seis salários mínimos, e 1.007 unidades de Habitação de Mercado Popular (HMP), que admitem renda familiar de até dez salários mínimos, além de comércio, serviços e equipamentos públicos.

Até o momento não foi divulgado quantas famílias serão desapropriadas do lado Santos. Após o leilão do túnel, um grupo formado por moradores do bairro bateu o martelo na B3.

Divulgação/Governo de SP Projeto tem investimento estimado em mais de R$ 6 bilhões



