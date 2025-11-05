Reprodução/ Motiva CCR Via Dutra, entre Jacareí e São José dos Campos (RJ)

Os motoristas de Jacareí (SP) que utilizam o trevo do km 158 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São José dos Campos (RJ), passarão a circular pela nova pista marginal até o km 152+900, a partir desta quinta-feira (6).

A liberação ao tráfego está prevista para ocorrer a partir das 10h, após vistoria final das equipes de Operação e de Obras da Motiva-CCR.

Com a abertura do novo trecho, o acesso provisório do trevo à pista expressa será fechado. Assim, os condutores deverão seguir pela marginal até o km 154+500, onde poderão retornar à pista expressa.

A obra faz parte do conjunto de intervenções realizadas pela Motiva-CCR para ampliar a capacidade de tráfego na região de São José dos Campos (SP) e Jacareí (SP).





Tráfego sofrerá alterações

Com a liberação do novo trecho de pista marginal, os motoristas que saem de Jacareí pela nova via e que estão na Dutra (pista expressa) em direção a São José dos Campos passam a contar com algumas novas opções:

Da via expressa para os bairros Rio Comprido, Chácaras Reunidas, Parque Industrial e Jardim Industrial: utilizar o acesso no km 157+200;

Da Via expressa para o Anel Viário e Rodovia dos Tamoios: utilizar o acesso no km 153+700;

Motoristas que estão na via local (Jardim Reunidas) e desejam acessar a Rodovia Presidente Dutra, Jardim das Indústrias, Anel Viário ou Rodovia dos Tamoios devem utilizar o acesso no km 155+700.





Como forma de orientar os motoristas sobre as mudanças, mensagens serão exibidas nos Painéis de Mensagens Variáveis ao longo da rodovia.

A Motiva-CCR recomenda que os motoristas redobrem a atenção durante o período de obras.

Outras obras já realizadas

Em julho, a concessionária já havia entregado um trecho de 4km de novas pistas marginais entre São José dos Campos e Jacareí, no sentido São Paulo.

A liberação separa o tráfego local - no qual deve-se usar as marginais - do de longa distância, onde se deve usar as pistas expressas.

O feito foi voltado para aumentar a fluidez e a segurança. No mesmo mês, foi entregue também a readequação do trevo de acesso a Jacareí (SP), no km 158 sentido São Paulo.