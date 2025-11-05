Reprodução/Agência Brasl Onda de calor no Rio

A cidade do Rio de Janeiro entrou, às 11h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (05), no nível CALOR 2 do Protocolo de Calor, em razão da combinação de temperatura elevada e umidade.

O alerta é acionado quando o Índice de Calor (IC) — que considera temperatura e umidade — permanece entre 36°C e 40°C por um ou dois dias consecutivos, por pelo menos quatro horas.

Saiba mais: Rio de Janeiro vence prêmio por protocolo contra calor extremo



Segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade têm influenciado o tempo na cidade. A previsão aponta temperatura máxima de 37°C para esta quarta. A partir de quinta-feira (06), a tendência é de queda acentuada nas temperaturas.

A Prefeitura recomenda que a população mantenha hidratação, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e redobre atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo.

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) e a Secretaria Municipal de Saúde seguem em monitoramento e informam que atualizações serão publicadas pelos canais oficiais.