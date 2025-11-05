Eduardo Anizeli / pool Príncipe William no Cristo Redentor



O príncipe William, herdeiro do trono britânico, visitou o Cristo Redentor na manhã desta quarta-feira (5), em mais um compromisso de sua agenda no Rio de Janeiro. A passagem pelo principal cartão-postal da cidade ocorreu 34 anos após sua mãe, a princesa Diana, ter estado no mesmo local durante visita ao Brasil em 1991.

A visita faz parte da programação oficial do Earthshot Prize, premiação global de sustentabilidade criada pelo próprio príncipe, e antecede a COP30, que começa nesta quinta-feira (6) em Belém (PA). O evento, considerado o “Oscar da sustentabilidade”, celebra projetos ambientais inovadores de diferentes países e distribuirá cerca de £1 milhão (R$ 6,5 milhões) a cada um dos cinco vencedores.

Acompanhado do prefeito Eduardo Paes, William subiu ao Corcovado para conhecer o monumento símbolo da cidade e posou para fotos em uma recriação da famosa imagem da princesa Diana no mesmo ponto turístico. Nas redes sociais, o prefeito celebrou o momento:

“Uma honra apresentar a mais incrível de todas as cidades ao príncipe William, direto do Cristo Redentor”, escreveu Paes.

Na última segunda-feira (3), o prefeito entregou as chaves da cidade ao herdeiro do trono britânico, em uma cerimônia simbólica no Pão de Açúcar.

Ainda nesta quarta-feira (5), o príncipe participa da cerimônia do Earthshot Prize, no Museu do Amanhã, que encerra sua passagem pelo Rio. Entre os convidados do evento estão personalidades internacionais, autoridades e artistas, como Anitta, Seu Jorge e Gilberto Gil, que se apresentam durante a premiação.

Esta é a primeira visita oficial de William à América Latina. Além do Rio, o príncipe deve participar de encontros com líderes locais e representantes de iniciativas ambientais da região, reforçando o papel do Brasil no debate global sobre sustentabilidade.