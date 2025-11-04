PRF Dupla é presa na Dutra fugindo do RJ após operação no Alemão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na BR-116, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, durante uma operação que resultou na apreensão de uma arma, centenas de munições e acessórios táticos camuflados. Segundo a corporação, o material pertence a uma facção criminosa que atua no Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense.





PRF Arma apreendida





A ação ocorreu na terça-feira (4) como parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado. A dupla viajava em um ônibus fretado que havia saído do Rio de Janeiro com destino a Guaraciaba do Norte, no Ceará, passando por comunidades dominadas por facções, como o Complexo do Alemão, Rocinha e Rio das Pedras.

Durante a abordagem, os policiais encontraram nas bagagens dos suspeitos um revólver calibre .357, 267 munições de calibres 9mm e 5,56mm, mais de dez carregadores e diversos itens camuflados, como coturnos, calças, camisas, bandoleiras e balaclavas. Também foram apreendidos dois frascos contendo líquido semelhante ao “cheirinho da loló”.

PRF acessórios táticos camuflados





De acordo com a PRF, um dos homens tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Eles alegaram que estavam hospedados na casa de parentes no Complexo do Alemão, mas decidiram viajar para o Ceará, onde pretendiam se refugiar na cidade de Sobral.





Ainda segundo a corporação, parte do material apreendido continha inscrições que faziam referência direta à facção criminosa. A suspeita é de que o grupo estaria tentando expandir sua atuação para outros estados do Nordeste.

Os dois homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.