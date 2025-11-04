Ruth Spigelman/ iNaturalist Australia Nova aranha descoberta na Austrália é a mais venenosa do mundo

Uma descoberta recente na Austrália está deixando os cientistas em alerta e os amantes da natureza fascinados. Pesquisadores identificaram uma nova espécie de aranha-teia-de-funil, considerada a mais venenosa já encontrada no planeta.

O aracnídeo, apelidado de “Big Boy” (“O Grandão”), foi localizado na região de Nova Gales do Sul e chamou atenção tanto pelo tamanho quanto pela potência do veneno. As informações são do 9News.

O achado foi feito pelo especialista em aranhas Kane Christensen, do Australian Reptile Park, que avistou vários exemplares em 2018. Ele notificou o Museu Australiano, em Sydney, que posteriormente confirmou se tratar de uma espécie inédita. Em reconhecimento à descoberta, o animal recebeu o nome científico Atrax christenseni, em homenagem ao pesquisador.

“É inacreditável. Ter uma aranha pela qual sou tão apaixonado batizada em minha homenagem é um sonho que se torna realidade. É super emocionante” , declarou Christensen à emissora 9News.

Com até 4,5 centímetros de comprimento, a Atrax christenseni é uma versão ampliada e ainda mais perigosa da famosa aranha-teia-de-funil de Sydney (Atrax robustus). Segundo Christensen, o novo aracnídeo consegue liberar uma quantidade significativamente maior de veneno.

“As presas são muito mais longas, o que permite uma penetração mais profunda, até mesmo através de uma luva, e uma injeção de veneno muito superior” , explicou o especialista.

O pesquisador contou ainda que ficou surpreso ao observar o primeiro exemplar.

“Quando vi aquele macho, não consegui acreditar no tamanho. Era algo descomunal para a espécie, simplesmente astronômico” , relatou.

Após a descoberta, cientistas do Museu Australiano iniciaram uma investigação detalhada para confirmar se a “Big Boy” era de fato uma nova espécie ou apenas uma variação da já conhecida aranha de Sydney.

Sob a liderança do aracnólogo Michael Gray, a equipe analisou o DNA dos espécimes e identificou diferenças anatômicas importantes, especialmente no êmbolo, estrutura que transfere o esperma nos machos. O formato mais alongado e retorcido foi um dos fatores decisivos para confirmar a classificação inédita.

Com base em anos de estudos genéticos, os pesquisadores concluíram que existem ao menos três espécies distintas de aranhas-teia-de-funil na Austrália:





Atrax robustus: a clássica aranha-teia-de-funil de Sydney;

Atrax montanus: encontrada no sul de Sydney;

Atrax christenseni: a recém-descoberta “Big Boy”, considerada a mais letal entre elas.

A descoberta reforça a fama da Austrália como um dos países com a fauna mais perigosa do planeta e agora, com uma nova integrante no topo da lista.