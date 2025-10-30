Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fala em coletiva ao lado governador Cláudio Castro (PL)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai enviar 20 peritos criminais da Polícia Federal (PF) ao Rio de Janeiro para apoiar o estado em meio à crise na segurança pública.

O envio dos profissionais foi comunicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na tarde desta quinta-feira (30).



Além disso, para garantir mais reforço nos trabalhos de perícia, o ministério também mobilizará de 10 a 20 peritos da Força Nacional de Segurança Pública para atuar no estado.



O efetivo de peritos pode ser aumentado, a depender de avaliação.



Após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) deflagrada pelas forças de segurança do Rio na última terça-feira (28), no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, foram contabilizados 132 mortos, sendo 4 deles de policiais.



A maioria foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. Por isso, a necessidade de peritos criminais especializados em identificação de corpos.



Escritório emergencial



Lewandowski afirmou ainda que o envio dos peritos é o primeiro resultado concreto do escritório emergencial de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, anunciado em coletiva do Governo Federal e governo do Rio, na noite de quarta-feira (29), no Palácio Guanabara.



Os peritos enviados ao estado, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, apoiarão as forças estaduais de segurança em áreas como análise dos locais de crimes, balística, genética forense para identificação de DNA, medicina legal, exames de balística, necrópsia, identificação de corpos, entre outras.



O ministro afirmou que o objetivo do escritório é agilizar a comunicação entre as forças federais e estaduais de segurança.





"Não é um espaço físico, mas uma forma de se comunicar rapidamente e transmitir as necessidades que possam ser resolvidas sem maiores delongas. Um dos resultados é o envio de peritos criminais, médicos e de diferentes áreas da criminalística”, afirmou o ministro.



Ele também destacou, em entrevista à GloboNews. que o projeto de lei Antifacção, enviado pelo Ministério da Justiça à Casa Civil, deverá ser acelerado.



"Vamos enviar nos próximos dias, espero eu, o nosso projeto de lei Antifacção, que é uma proposta bastante sofisticada e vai atacar de frente, do ponto de vista legal, as facções criminosas, criando a figura da organização criminosa qualificada, dando instrumentos para descapitalizar as organizações criminosas" , disse Ricardo Lewandowski.



Somente após passar pela Casa Civil o texto vai para o Congresso.

