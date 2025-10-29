Reprodução Redes Sociais Cláudio Castro promove postumamente policiais mortos em operação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quarta-feira (29) a promoção post mortem dos quatro policiais mortos durante a Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28) contra o núcleo do Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital.

“Hoje o Rio de Janeiro amanheceu de luto. Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado” , escreveu Castro em publicação nas redes sociais.

Foram homenageados o comissário Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, da 53ª DP; o inspetor Rodrigo Velloso Cabral, da 39ª DP; e os sargentos do Bope Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca.

“Como forma de reconhecimento e respeito, todos serão promovidos postumamente” , declarou o governador.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também lamentou as mortes e classificou os agentes como “heróis que deram suas vidas em defesa da sociedade” .

“A instituição se solidariza com as famílias e amigos, compartilhando a dor dessa irreparável perda” , afirmou o comunicado.

A corporação destacou ainda que “os ataques covardes de criminosos contra nossos agentes não ficarão impunes” e que a resposta do Estado “está vindo, e à altura” .

Castro encerrou sua mensagem prestando solidariedade às famílias e exaltando o sacrifício dos agentes:





“Eles serviram ao Estado com coragem e lealdade, defendendo o que acreditavam: um Rio mais seguro e livre”.

As mortes ocorreram durante um dos confrontos mais intensos registrados no estado nos últimos anos. A megaoperação, que mobilizou cerca de 3 mil agentes das forças de segurança, resultou em dezenas de mortos e mais de 80 prisões, segundo o balanço oficial.