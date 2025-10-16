Divulgação/PCERJ Ação da polícia visa desmantelar financeiramente o grupo criminoso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) realizou ação na manhã desta quinta-feira (16) para desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar online, envolvendo fraudes contra apostadores e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que o grupo movimentou mais de R$ 130 milhões em três anos.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, e em Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até o momento, foram bloqueados R$ 65 milhões em contas e R$ 2,2 milhões em bens, valores correspondentes a oito carros. A “Operação Banca Suja” tem o objetivo de desmontar a estrutura financeira do grupo.

Ligação com grandes organizações criminosas

As apurações da PCERJ também revelaram que o grupo tem "fortes ligações" com grandes estruturas criminosas na Baixada Fluminense, como a chamada "máfia do cigarro", organização que mantém uma extensa rede de contrabando, e com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A conexão era feita por empresas que vendiam filtros de cigarro e recebiam repasses de companhias ligadas ao esquema. Para ocultar a origem do dinheiro, os criminosos usavam empresas de fachada, fracionavam transferências e simulavam operações, espalhando os pagamentos por várias contas e setores de atividade.

“Identificamos empresas que, aparentemente, atuam como de fachada, mas que movimentaram milhões de reais em um período muito curto — de seis meses a um ano — na tentativa de conferir aparência de legalidade às suas operações" , explicou o delegado Renan Mello, da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).





Ele informou que essas empresas atuam no mercado formal, movimentando grandes quantias de dinheiro infladas por recursos ilegais, o que distorce a concorrência e prejudica negócios legítimos.