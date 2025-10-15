Instagram/ @raphaelambrosiosub Jacaré sai do mar na Barra e deixa pescadores em pânico

Um jacaré surpreendeu pescadores ao emergir do mar e ficar a poucos metros de um barco na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira (14).





As imagens, gravadas por um dos homens, viralizaram nas redes sociais e mostram o réptil descansando sobre pedras próximas à orla enquanto os pescadores mantêm distância e o registram com o celular.





Embora seja incomum ver jacarés “passeando” pela faixa de areia, é conhecido que espécies de crocodilianos ocupam lagoas, mangues e canais que se comunicam com o oceano na região da Barra.

O complexo lagunar da Barra, que inclui a Lagoa da Tijuca, Marapendi e Jacarepaguá, tem trechos de água doce e salobra e já foi apontado em estudos e relatórios locais como habitat e área de reprodução para certas espécies de jacaré.