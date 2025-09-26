Reprodução Pastor cobrava por milagres no Rio de Janeiro

O pastor Henrique Santini, de 30 anos, conhecido nas redes sociais como “Profeta Santini”, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por estelionato religioso. Segundo as investigações, ele teria movimentado cerca de R$ 3 milhões com a venda de “kits de bênçãos”, cursos online de prosperidade e cobranças por orações com promessas de milagres.



A denúncia foi apresentada nesta quarta-feira (24) e inclui ainda crimes como curandeirismo, charlatanismo, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva, mas determinou que o pastor seja monitorado por tornozeleira eletrônica.



De acordo com a Polícia Civil, Santini estruturou um call center religioso em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, para atender fiéis de todo o país. Funcionários contratados pela internet se passavam por pastores e ofereciam orações e campanhas espirituais mediante pagamento via Pix, com valores que variavam de R$ 20 a R$ 1.500.



Os atendimentos eram realizados por WhatsApp, com áudios gravados previamente por Santini e apresentados como mensagens exclusivas. As promessas incluíam cura de doenças, libertação de vícios e melhoras na vida financeira.



Nas redes sociais, onde soma quase 8 milhões de seguidores, o religioso promovia seus produtos e cursos, além de divulgar transmissões ao vivo com supostas revelações divinas. Também é autor do livro A Maldição dos Pés para Trás, em que afirma que enfermidades espirituais não podem ser diagnosticadas por médicos.



Em suas redes, Santini afirmou ser vítima de perseguição religiosa e prometeu se pronunciar publicamente sobre o caso. “Vou revelar toda a farsa que fizeram comigo”, escreveu.



O Ministério Público afirma que o esquema explorava a fé de pessoas vulneráveis, utilizando técnicas de marketing e manipulação emocional para incentivar doações e compras. A investigação também apura o uso de contas de terceiros para ocultar o destino do dinheiro arrecadado.