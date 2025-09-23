Reprodução/PCRJ Suspeita de aplicar 'Boa Noite, Cinderela' é presa no RJ

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (23) Paloma Cristina Cavalcanti Bacalhau, suspeita de aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela” contra turistas no Rio de Janeiro. A ação foi conduzida por agentes da 12ª DP (Copacabana), com apoio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), que cumpriram dois mandados de prisão preventiva. Paloma foi localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.

As investigações apontam que ela já havia sido denunciada em vários inquéritos por roubos cometidos com o uso de substâncias para dopar as vítimas. Só em 2024, foi identificada em seis procedimentos policiais. Entre os alvos, estavam turistas da Alemanha, Suíça e Noruega, além de viajantes de São Paulo e Minas Gerais.

Depois de dopar as vítimas, Paloma levava pertences pessoais e objetos de valor, como celulares, televisores, notebooks, relógios e perfumes. Também utilizava cartões bancários em compras e saques, ampliando os prejuízos financeiros.

Segundo a polícia, ela costumava agir em parceria com Eduardo Fonseca de Freitas, preso em flagrante em dezembro de 2024 ao tentar aplicar o mesmo golpe. Na ocasião, a vítima conseguiu acordar e chamar a Polícia Militar, o que levou à detenção dele. Eduardo, no entanto, foi solto em junho deste ano para responder ao processo em liberdade.

O delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP, destacou que a prisão de Paloma é um avanço para a segurança dos turistas que visitam a cidade. “Trata-se de uma criminosa contumaz, já identificada em diversos inquéritos, e cuja prisão é fundamental para a ordem pública e para evitar até mesmo a morte de eventuais vítimas” , disse.

A Polícia Civil segue investigando a possível participação de outros envolvidos e busca dimensionar a rede de crimes atribuída a Paloma e seus comparsas.