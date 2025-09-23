Reprodução Cama de motel

A Justiça do Rio de Janeiro condenou Jacqueline Souza da Silva e o amante, Everson Braga da Silva, a mais de 21 anos de prisão cada um pelo assassinato de Leonardo de Oliveira Costa, ocorrido em 2016. A vítima foi encontrada em um quarto de motel, com mãos e pés amarrados, boca amordaçada e uma faca cravada no peito, além de outras nove perfurações pelo corpo. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Rio das Ostras, começou na quinta-feira (18) e terminou na sexta-feira (19). O Conselho de Sentença acolheu as teses do Ministério Público, que apresentou provas de que Jacqueline e Everson estavam no local no momento do crime, confirmadas por dados obtidos em quebra de sigilo telefônico.

O MPRJ sustentou que o homicídio foi cometido com uso de meio cruel e em emboscada, qualificadoras aceitas pelos jurados. A denúncia ainda destacou que o casal tentou negar envolvimento no início das investigações, mas acabou desmentido pelas evidências.

Com a condenação, cada um cumprirá 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão.