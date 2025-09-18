Reprodução/Instagram Polícia encontra corpo no porta-malas do carro de cantor D4vd

As autoridades dos Estados Unidos confirmaram, nesta quarta-feira (17), que o corpo encontrado no porta-malas de um carro ligado ao cantor David Anthony Burke, conhecido como D4vd, é de uma adolescente de 15 anos.

O departamento forense de Los Angeles identificou a vítima como Celeste Rivas Hernández, que estava desaparecida. A causa da morte ainda não foi determinada.

O corpo foi localizado no dia 8 de setembro em um depósito de veículos no distrito de Hollywood. Trabalhadores e vizinhos relataram um forte odor vindo do local e acionaram a polícia.

No carro, um Tesla que estava estacionado há quase um mês, os agentes encontraram o cadáver esquartejado e envolto em plástico, já em avançado estado de decomposição.

Segundo a agência AFP, um representante do artista afirmou que ele tem colaborado com as autoridades durante as investigações.

D4vd, de 20 anos, é um dos nomes confirmados para o Lollapalooza 2026, em São Paulo.