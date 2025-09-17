Reprodução Sargento da PM é preso por suspeita de matar a esposa

Um segundo-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi preso em flagrante, nesta terça-feira (16), suspeito de matar a própria esposa em Maricá, na Região dos Lagos. Renato Cesar Guimarães Pina, de 42 anos, estava cedido pela corporação à Prefeitura de Maricá, onde trabalhava na Secretaria de Segurança Cidadã. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A vítima, identificada como Shayene Araújo Alves dos Santos, de 27 anos, chegou em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, levada pelo próprio marido, após ser atingida por um tiro na nuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela sofreu uma parada cardíaca na unidade e não resistiu.

Antes de ser conduzido à 82ª DP (Maricá), o militar alegou a colegas que Shayene teria disparado contra si mesma ao manusear a arma a pedido dele. No entanto, em depoimento à Polícia Civil, entrou em contradição e preferiu permanecer em silêncio.

De acordo com o delegado Willians Batista, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável pelo caso, a ocorrência foi inicialmente tratada como um acidente doméstico. Mas a perícia e os depoimentos de testemunhas apontaram para um histórico de violência.

“A análise da cena, do corpo da vítima e os depoimentos mostraram que a versão inicial dele era fantasiosa. Ele tinha o hábito de agredir a vítima, ameaçá-la com arma de fogo e até realizar disparos próximos a ela. Esse histórico culminou nesse crime de feminicídio” , afirmou Batista em entrevista coletiva.



Após ser ouvido, o policial foi levado à sede da Delegacia de Homicídios, em Niterói, e depois transferido para a Unidade Prisional da Polícia Militar, também na cidade.

Em nota, a PM informou que equipes do 12º BPM (Niterói) conduziram o sargento e sua arma à delegacia, onde o caso foi inicialmente registrado. A corporação destacou ainda que, além da DH de Niterói, a 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), vinculada à Corregedoria, também acompanha as investigações.

Histórico familiar



Shayene e Renato estavam juntos havia cerca de três anos e tinham um bebê de sete meses. Também morava com o casal o filho de nove anos da vítima, fruto de um relacionamento anterior.

O Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de Maricá para informações sobre um possível afastamento do policial, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

